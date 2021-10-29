حملة جنسيتي كرامتي: نرفض حرمان أبناء اللبنانية من المساعدات التعليمية

استنكر رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، في بيان "اسقاط المساعدات التعليمية عن أولاد الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي في مجلس النواب الذي من المفترض أن يطبق الدستور ولا يميز بين المرأة والرجل".كما استغرب "العقلية الذكورية لدى هذا المجلس الذي تناسى أن 54 في المائة من الناخبين هم من النساء"، مشيرا الى "أن هذا المجلس قد أسقط قانون "الكوتا النسائية" وقانون إعفاء أبناء اللبنانية من إجازة العمل بالاضافة الى الضمان الاجتماعي الذي يتقاضى الاشتراكات من أولاد اللبنانية ولا يعطيهم في المقابل أي تقديمات".أضاف الشعار:" أبناء اللبنانية محرومون من ممارسة أي عمل يخضع للنقابات كالطب والمحاماة والصيدلة والهندسة والتمريض ولاسيما قيادة المركبات العمومية، كما لا يسمح لهم المشاركة في الفرق الرياضية أي عنصرية على كافة الاصعدة وحرمان تام لابسط الحقوق".وأكد الشعار "أن المعركة الحقيقية ستكون عبر الانتخابات القادمة في سبيل تغيير هذا المجلس الذكوري الطائفي، بما يخدم مصلحة لبنان ليتحول من جديد الى بلد حقيقي ويكون وطنا اصليا ونهائيا لجميع أبنائه وبناته".