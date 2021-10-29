لبنان

وزير الخارجية إلى موسكو في هذا التاريخ

Lebanon 24
29-10-2021 | 09:50
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أفادت وكالة "سبوتنيك" أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب سيقوم بزيارة إلى موسكو في 22 تشرين الثاني.
 
وقالت "الميادين" إن زيارة بوحبيب تأتي بعد طلب لبنان رسمياً من روسيا صور الأقمار الصناعية يوم انفجار مرفأ بيروت.
 
 
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