مخدرات وعملة مزورة... اليكم التفاصيل

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكولا – بيروت، المواطن (م.ج) والسوري (ع.ط) لإنتمائهما إلى عصابة تنشط في ترويج المخدرات والعملات النقدية المزورة وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات موضبة وجاهزة للترويج إضافة إلى أوراق نقدية مزورة.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.