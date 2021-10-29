وزير الدفاع: لضرورة التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"

شدد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على اهمية التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل كعامل رئيسي في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، مؤكدا الحرص على استمرار علاقة الثقة بين القوة الدولية والمجتمعات المحلية، ويأتي التنسيق مع الجيش في جميع المهمات ضماناً للتنفيذ السلس لعمليات القوة الدولية.كلام وزير الدفاع جاء خلال زيارته مركز قيادة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" في الناقورة، حيث كان في إستقباله قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط .

وبعد مراسم الإستقبال والتشريفات، حيث إستعرض ثلة من حرس الشرف، عقد الوزير سليم إجتماعا مع الجنرال ديل كول جرى خلاله بحث الاوضاع في الجنوب والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني، واستمع الى ايجاز عن عمل القوة الدولية والتحديات القائمة.وأكد وزير الدفاع الوطني للجنرال ديل كول ان لبنان يعوّل على استمرار قوة اليونيفيل في القيام بمهامها وفق تفويضها، وقال: أنتم تلعبون دورًا رئيسيًا لضمان الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان وهو أمر نقدره كثيرًا من جانبنا، ونعتقد أنه ضروري في إطار الحفاظ على حقوقنا وسيادتنا في البحر والبر والجو. كما نؤكد احترامنا الكامل لكل ما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكافة مندرجاته، وننبه من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لهذا القرار ولسيادة لبنان التي تشكل تحديا صارخا للقانون الدولي وللسلام والأمن.وجرى تبادل للدروع التقديرية بين الوزير سليم والجنرال ديل كول، كما دوّن الوزير سليم كلمة في السجل الذهبي.بعد ذلك قام الوزير سليم والجنرال ديل كول بجولة في الطوافة العسكرية فوق الخط الازرق.وكان الوزير سليم قد زار قيادة قطاع جنوب الليطاني والتقى العسكريين مؤكدا الالتزام غير المحدود ببذل قصارى الجهود لتأمين مقوّمات استمرار الجيش اللبناني في تأدية الدور الذي يقوم به على كل الاراضي اللبنانية وخاصة في قطاع جنوب الليطاني.وإذ حيّا جهود قائد قطاع جنوب الليطاني العميد مارون القبياتي والضباط والأفراد، شدد على أهمية الصمود في وجه التحديات ورغم كل الازمات، والبقاء على جهوزية تامة ، متوجها لهم بالقول: انتم الضمانة لحفظ الاستقرار في المنطقة.