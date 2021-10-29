23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الدفاع: لضرورة التعاون بين الجيش و"اليونيفيل"
Lebanon 24
29-10-2021
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على اهمية التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل كعامل رئيسي في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، مؤكدا الحرص على استمرار علاقة الثقة بين القوة الدولية والمجتمعات المحلية، ويأتي التنسيق مع الجيش في جميع المهمات ضماناً للتنفيذ السلس لعمليات القوة الدولية.
كلام وزير الدفاع جاء خلال زيارته مركز قيادة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" في الناقورة، حيث كان في إستقباله قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط .
وبعد مراسم الإستقبال والتشريفات، حيث إستعرض ثلة من حرس الشرف، عقد الوزير سليم إجتماعا مع الجنرال ديل كول جرى خلاله بحث الاوضاع في الجنوب والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني، واستمع الى ايجاز عن عمل القوة الدولية والتحديات القائمة.
وأكد وزير الدفاع الوطني للجنرال ديل كول ان لبنان يعوّل على استمرار قوة اليونيفيل في القيام بمهامها وفق تفويضها، وقال: أنتم تلعبون دورًا رئيسيًا لضمان الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان وهو أمر نقدره كثيرًا من جانبنا، ونعتقد أنه ضروري في إطار الحفاظ على حقوقنا وسيادتنا في البحر والبر والجو. كما نؤكد احترامنا الكامل لكل ما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكافة مندرجاته، وننبه من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لهذا القرار ولسيادة لبنان التي تشكل تحديا صارخا للقانون الدولي وللسلام والأمن.
وجرى تبادل للدروع التقديرية بين الوزير سليم والجنرال ديل كول، كما دوّن الوزير سليم كلمة في السجل الذهبي.
بعد ذلك قام الوزير سليم والجنرال ديل كول بجولة في الطوافة العسكرية فوق الخط الازرق.
وكان الوزير سليم قد زار قيادة قطاع جنوب الليطاني والتقى العسكريين مؤكدا الالتزام غير المحدود ببذل قصارى الجهود لتأمين مقوّمات استمرار الجيش اللبناني في تأدية الدور الذي يقوم به على كل الاراضي اللبنانية وخاصة في قطاع جنوب الليطاني.
وإذ حيّا جهود قائد قطاع جنوب الليطاني العميد مارون القبياتي والضباط والأفراد، شدد على أهمية الصمود في وجه التحديات ورغم كل الازمات، والبقاء على جهوزية تامة ، متوجها لهم بالقول: انتم الضمانة لحفظ الاستقرار في المنطقة.
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
Lebanon 24
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
12:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من "قوى الأمن" لجميع المواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من "قوى الأمن" لجميع المواطنين.. هذه تفاصيله
11:32 | 2021-10-29
29/10/2021 11:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
03:00 | 2021-10-29
29/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
04:00 | 2021-10-29
29/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:13 | 2021-10-29
بيان من ميقاتي حول الإجراءات السعودية الأخيرة بشأن لبنان.. هذا ما جاء فيه
15:27 | 2021-10-29
وسط الأزمة مع الخليج.. هل هناك توجّه لاستقالة الحكومة؟
12:59 | 2021-10-29
آخر تطورات الحدود الجنوبية.. اسرائيل تستنفر وسط حادثة تسلّل (فيديو)
14:24 | 2021-10-29
بعد إجراءاتها الأخيرة بحق لبنان.. هل تحذو دول الخليج حذو السعودية؟
13:59 | 2021-10-29
إطلاق نار وسقوط جريح في طرابلس.. هذا ما حَصل
13:29 | 2021-10-29
السعودية تستدعي البخاري وتطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة
فيديو
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-10-29
29/10/2021 22:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
29/10/2021 22:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 22:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact