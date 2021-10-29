لبنان

تعميم لوزير التربية حول حملة التلقيح لفيروس كورونا في المدارس والثانويات (صور)

Lebanon 24
29-10-2021 | 10:01
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم 22/م/2021 حول حملة التلقيح لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد_19" في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة.
 
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وزير التربية

حملة

تلقيح

كوفيد-19

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