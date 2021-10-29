بالارقام... إلى اللبنانيين: هذا جديد الاصابات والوفيات اليومية بـ"كورونا" (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 640675.

كذلك، سُجلت 8 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8488.