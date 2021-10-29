بعد توقف لـ3 ايام.. "الفا" عاودت العمل في هذه المناطق

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه بعد توقف محطات ارسال اتصالات "الفا" لثلاثة ايام في حاصبيا، عاودت العمل بعد اتصالات اجراها عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم مع مدير الشركة الذي تجاوب واعطى تعليماته لاجراء اللازم، وتمت معالجة الاعطال وتزويد المحطة بمادة المازوت.