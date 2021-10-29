البرنامج الوطني للصحة النفسية أطلق بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إرشادات الصحة النفسية للأم

أعلن البرنامج الوطني للصحة النفسية NMHP في وزارة الصحة العامة MOPH في بيان، أنه "تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في لبنان، فقد طور البرنامج، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في لبنان، برنامج صحة الأم، إرشادات الصحة النفسية".ولفت الى أن "حكومة كندا كانت مولت صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في لبنان لدعم تنفيذ هذا المشروع. وقدم البرنامج الوطني الدعم التقني لانجاز هذه الارشادات".وقال رئيس التعاون في السفارة الكندية في لبنان جيمي شنور: "لقد أدى الوباء وحالات الطوارىء المتفاقمة التي تظهر بأشكال عديدة في لبنان وسط حالة فقر متعددة الأبعاد، إلى خلق أزمات صحية نفسية وجسدية للأشخاص المقيمين في البلاد، وخاصة النساء والفتيات".وأشار مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع الشماعي، الى أن "هذه الدلائل الإرشادية تهدف إلى دعم تطوير نظام مستدام للصحة النفسية يضمن توفير وإمكانية الوصول الشامل إلى خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة للصحة النفسية من خلال نهج فعال من حيث التكلفة وقائم على الأدلة ومتعدد التخصصات، مع التركيز على مشاركة المجتمع، استمرارية الرعاية وحقوق الإنسان والأهمية الثقافية. كما أنه بمثابة أداة توجيه للعاملين في النظام الصحي العام مع الهدف النهائي المتمثل في تحسين صحة الأم والطفل العقلية".أما مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي، فقالت: "في حين أن عواقب الصحة النفسية المرتبطة بالأزمة يمكن أن تكون خطيرة بشكل كبير، إلا أنه يتم تجاهلها في كثير من الأحيان".أضافت: "لذلك، ومن منظور سياسة الرعاية الصحية أن يكون واضعو السياسات ومخططو الصحة والمديرون وجميع أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية المكلفون بضمان الوصول إلى الرعاية الصحية في الطليعة للتأكيد على أهمية إتاحة خدمات الصحة العقلية للمجتمع بشكل عام والحوامل على وجه الخصوص".ولفت البيان الى أنه "سيتم اتباع الإرشادات من خلال برنامج تنمية القدرات حيث سيتلقى أطباء التوليد - أمراض النساء وأطباء الأطفال والقابلات والممرضات والأخصائيون الاجتماعيون، التدريب وفقا لحزم مصممة خصيصا لكل مجموعة مستهدفة من شأنها أن تزيد من معارفهم ومهاراتهم في تقديم دعم الصحة العقلية إلى المرأة بداية من مرحلة ما قبل الحمل إلى مرحلة الحمل والأمومة المبكرة.