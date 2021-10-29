وزير البيئة التقى القائم بالاعمال الاماراتي

التقى وزير البيئة ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، القائم بالاعمال الاماراتي في لبنان فهد سالم الكعبي، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين ولبنان ودولة الامارات وأهمية تعزيزها، وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك للتعافي المستدام للبلدان العربية وتنميتها وازدهارها.وبعد اللقاء قال ياسين: "تشرفت بلقاء سعادة القائم بالاعمال الاماراتي في لبنان وبحثت معه في سبل التعاون بين لبنان والامارات واهمية إحتضان الدول العربية للبنان، لمساعدته في عملية الانقاذ والتعافي، علماً أن هذه الدول وتحديداً الدول الخليجية والامارات لم تقصر أبدا في دعم لبنان للحد من معاناة شعبه ومساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، وقد لجأت مرارا وماتزال للوقوف إلى جانب لبنان واعادة اعماره بعد الحروب المدمرة وبعد انفجار مرفأ بيروت، من دون أن تبخل على الجيش اللبناني لتعزيز قدراته".وأضاف: "إن لبنان يدعم دولة الامارات العربية المتحدة بطلبها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023".وناقش ياسين والكعبي، في هذا السياق، "اهمية اطلاق ودعم مبادرات عربية مشتركة طرحها لبنان كاستضافته لمرفق البيئة العربي او تلك المتعلقة بالوقاية والاستجابة لحرائق الغابات".