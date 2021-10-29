تغريدة للسفير السعودي... ماذا قصد فيها؟

غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"تُعْتَبَرُ النُّقْطَةُ ( . ) على السَّطْرِ الرَّمْزَ الأعْظَمَ في النصِّ".