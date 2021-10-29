لبنان

تغريدة للسفير السعودي... ماذا قصد فيها؟

Lebanon 24
29-10-2021 | 10:53
A-
A+
Doc-P-880557-637711269457005615.jpg
Doc-P-880557-637711269457005615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"تُعْتَبَرُ النُّقْطَةُ ( . ) على السَّطْرِ الرَّمْزَ الأعْظَمَ في النصِّ".
مواضيع ذات صلة
السعودية تستدعي البخاري وتطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة
lebanon 24
29/10/2021 23:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري يزور سفير الكويت عبد العال القناعي بعد لقائه نظيره اليمني عقب تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي (الجديد)
lebanon 24
29/10/2021 23:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل بخاري وريفي وزار الجاهلية: يدنا بيد الجميع للنهوض بالطائفة داخليا ووطنيا
lebanon 24
29/10/2021 23:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاري يلتقي دريان: السعودية حريصة على أمن لبنان واستقراره
lebanon 24
29/10/2021 23:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24

بخاري

تغريدة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:13 | 2021-10-29
15:27 | 2021-10-29
12:59 | 2021-10-29
14:24 | 2021-10-29
13:59 | 2021-10-29
13:29 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website