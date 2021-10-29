لبنان

سرقة تهزّ عبرا.. لص يعتدي على عاملة والأهالي يلقون القبض عليه (صورة)

Lebanon 24
29-10-2021 | 11:16
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تمكّن عدد من الشبان من أهالي منطقة عبرا - شرق صيدا، من القبض على لصّ نفذ عملية سطو على مكتب لتحويل الأموال والاعتداء على موظفة فيه بضربها بآلة حادة على رأسها ما ادى لإصابتها بجروح، والاستيلاء على مبلغ من المال محاولاً الفرار به.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد حاصر الشبان اللص في أحد الشوارع الداخلية، بعدما فوجئوا بالموظفة تخرج من المحل وهي تصرخ وتشير اليه، بانتظار القوى الأمنية التي حضرت الى المكان وعملت على توقيفه.
 
 
 
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