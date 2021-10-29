تعميمٌ من "قوى الأمن" لجميع المواطنين.. هذه تفاصيله

عمّمت المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" دليلاً لسبل الوقاية من مخاطر الانترنت، إذ يتضمن إجراءات للتوعية حول مخاطر الجرائم السيبرانية، وذلك بمناسبة "شهر التوعية حول الأمن السيبراني".



ويتضمن الدليل قسماً مخصصاً لإرشادات تساهم في حماية الأطفال على الانترنت وحماية الأجهزة الالكترونية.