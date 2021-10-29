الملحق التجاري العراقي زار غرفة صيدا وبحث في تطوير التعاون الاقتصادي

زار الملحق التجاري في السفارة العراقية مشرق سليم محمد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، حيث كان في استقباله رئيس الغرفة محمد صالح واعضاء مجلس الادارة وعدد من الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية.



وتمحور اللقاء حول "تطوير صيغ التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين لبنان والعراق بشكل عام، واصحاب القطاعات المنتجة في جنوب لبنان ونظرائهم العراقيين"، بحسب بيان للغرفة.



صالح



استهل صالح كلمته مرحبا بالملحق التجاري والوفد المرافق وقال: "نستغل زيارتك وإجتماعنا اليوم للبحث في إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق ومدينة صيدا وجنوب لبنان، وللنظر في فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية، خاصة واننا نطمح الى تشجيع اقامة مشاريع صناعية مشتركة بين الصناعيين الجنوبيين و نظرائهم من العراق والمساهمة في عملية التنمية والتطوير للعديد من القطاعات الانتاجية". واكد " حرص غرفة التجارة في صيدا والجنوب على التعاون مع السفارة لما فيه مصلحة رجال الاعمال في كلا البلدين."



محمد