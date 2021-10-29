المرتضى عرض مع السفير العراقي التعاون الثقافي بين البلدين

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بالوزارة اليوم، السفير العراقي حيدر البراك على رأس وفد من السفارة في زيارة تهنئة تم خلالها البحث في آفاق التعاون الثقافي بين البلدين وتطويرها.

وكانت جولة عامة لمجالات العمل اللبناني - العراقي المشترك، وشكر وزير الثقافة لـ"الحكومة العراقية والسفارة في لبنان ما تقدمانه إلى الشعب اللبناني".