المدير العام لوزارة العدل الجديد باشر مهامه والتقى الخوري وقضاة وإداريين

باشر المدير العام لوزارة العدل الجديد القاضي محمد المصري مهامه الإدارية في الوزارة، والتقى اليوم قضاة وموظفين إداريين ورؤساء هيئات وأقلام ومساعدين قضائيين في إطار التعارف والتهنئة، تقدمهم وزير العدل القاضي هنري الخوري، وتم "التوافق على استمرار التنسيق من أجل تأمين حسن سير المرفق القضائي بشقيه العدلي والإداري".