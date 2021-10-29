غادرت منزل ذويها ولم تعد.. فهل تعرفون عنها شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- دنيا مرعي المحمد (مواليد عام 2001، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 26-10-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة الأوزاعي، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450897-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.