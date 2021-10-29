لبنان

بعد تحرشهما بقاصرتين.. "قوى الأمن" توقف شخصين في شويا

Lebanon 24
29-10-2021 | 12:13
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تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة شويا - قضاء حاصبيا من توقيف شخصين من بعلبك من سكان شويا، وذلك بجرم التحرش جنسيا بقاصرتين سوريتين. 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد جرى تسليم الموقوفين إلى مخفر حاصبيا لمتابعة التحقيق. 
 
 
 
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