بعد تحرشهما بقاصرتين.. "قوى الأمن" توقف شخصين في شويا

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة شويا - قضاء حاصبيا من توقيف شخصين من بعلبك من سكان شويا، وذلك بجرم التحرش جنسيا بقاصرتين سوريتين.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد جرى تسليم الموقوفين إلى مخفر حاصبيا لمتابعة التحقيق.