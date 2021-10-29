توتر عند الحدود الجنوبية.. ماذا يجري؟

ذكرت قناة "الجديد" أن العدو الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق تلة الحمامص قبالة مستوطنة المطلة.

ووفقاً للجديد، فإنّ "إعلام العدو الإسرائيلي تحدث عن الإشتباه بحدث أمني على الحدود".