لبنان

آخر تطورات الحدود الجنوبية.. اسرائيل تستنفر وسط حادثة تسلّل (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2021 | 12:59
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ذكرت قناة "روسيا اليوم" إنّ "الجيش الإسرائيلي وجّه، اليوم الجمعة، تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل "حادث أمني".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن "سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلاً عبر سياجاً حدودياً في المنطقة، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مسح".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة.
 
بدورها، ذكرت قناة "الجديد" إن إعلام العدو تحدث عن اعتقال شخصٍ عَبَر الحدود من سهل مرجعيون إلى مستوطنة المطلة.
 
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "استطلاعات الجيش رصدت، مساء اليوم، مشتبهاً فيه تسلل من داخل الأراضي اللبنانية الى داخل إسرائيل في منطقة المطلة حيث قامت القوات العسكرية باعتقاله وتقوم حالياً بالتحقيق معه في الميدان".
 
 
 
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