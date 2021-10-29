بعد إجراءاتها الأخيرة بحق لبنان.. هل تحذو دول الخليج حذو السعودية؟

قال مصدر مقرب من مجلس التعاون الخليجي لقناة الـ"MTV" أنه "سيتمّ طرد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون في الساعات القليلة المقبلة"، وذلك بعد الإجراءات السعودية الأخيرة بحق لبنان والمتمثلة بالطلب من السفير اللبناني لديها فوزي كبارة بمغادرة المملكة خلال 48 ساعة.

ونقلت القناة عن مصدر خليجي قوله أنه "سيكون هناك توجه لفرض عقوبات سياسية واقتصادية شاملة على لبنان في الأيام القليلة المقبلة"، وأضاف: "العقوبات لن تقتصر على سياسيين إنما ستشمل أيضا رجال أعمال مقربين من السلطة في لبنان والخارج بالاضافة الى إدارات ومؤسسات وكيانات رسمية لبنانية".

بدورها، قالت "النهار" نقلاً عن مصادر خليجية إن "عقوبات اقتصادية خليجية كبيرة تنتظر لبنان، ما يطرح السؤال حول وظيفة الحكومة الحالية ومصيرها، وهي التي وعدت بالانفتاح على العرب للانقاذ".

كذلك، قال مصدر سعودي للقناة إنّ "الأزمة الدبلوماسية الحادة ستؤدي إلى عزلة لبنان عربياً"، وأضاف: "ما زلنا في البداية".

ومع هذا، ذكرت "النهار" أنه قد تصدر ورقة عمل من جامعة الدول العربيّة بشأن لبنان، ربطاً بتداعيات الأزمة الحالية مع دول الخليج.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان وليد البخاري للتشاور، في حين طلبت مغادرة سفير لبنان في المملكة وذلك خلال 48 ساعة القادمة.

كذلك، أعلنت الخارجية وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضحت الوزارة أنه "حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.



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