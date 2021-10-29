وسط الأزمة مع الخليج.. هل هناك توجّه لاستقالة الحكومة؟

قالَ مصدر وزاري لصحيفة "النهار" أنّ موجة اتصالات محلية ودولية تجري مع رئاسة الحكومة من أجل حل الأزمة القائمة مع دول الخليج العربي، موضحاً أنّه "لا توجه حالياً لاستقالة الحكومة في ظل غياب البدائل".

ومع هذا، أشار المصدر عينه إلى أنّ "استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ترتبط الآن بقرار شخصي منه أو من الجهات المحسوب عليها حكومياً".