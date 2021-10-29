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لبنان
وسط الأزمة مع الخليج.. هل هناك توجّه لاستقالة الحكومة؟
Lebanon 24
29-10-2021
|
15:27
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قالَ مصدر وزاري لصحيفة "النهار" أنّ موجة اتصالات محلية ودولية تجري مع رئاسة الحكومة من أجل حل الأزمة القائمة مع دول الخليج العربي، موضحاً أنّه "لا توجه حالياً لاستقالة الحكومة في ظل غياب البدائل".
ومع هذا، أشار المصدر عينه إلى أنّ "استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي ترتبط الآن بقرار شخصي منه أو من الجهات المحسوب عليها حكومياً".
إلى ذلك، قالت مصادر حكومية لقناة "الجديد" إنّ "طرح الاستقالات الوزارية غير وارد والحكومة مستمرة في اتصالاتها للتوصل إلى حلّ للأزمة".
وأكدت المصادر أن "اتصالات رفيعة على مستوى عربي ودولي مستمرة لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج".
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