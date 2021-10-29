لبنان

بوحبيب: سأدير خلية لمعالجة المشكلة مع الخليج وما يحصل يمكن تخطيه بالحوار

Lebanon 24
29-10-2021 | 16:23
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صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب البيان الآتي: "بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء الموجود حالياً في زيارة عمل خارج البلاد، ونظراً للتطورات الأخيرة المتسارعة، فسأتولى من بيروت، بالتنسيق والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، إدارة خلية مهمتها الاساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد، لأننا مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة".
 
وختم: "ثقوا بأن لبنان حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ومصرعلى إستعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا".
 
ويُعقد عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد السبت اجتماع للخلية الوزارية في وزارة الخارجية والمغتربين قرب السراي الحكومي، وذلك لتدارس مستجدات الأزمة الدبلوماسية القائمة. 
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