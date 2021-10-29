بعد السعودية.. البحرين تطلب من سفير لبنان مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة

ذكرت قناة "العربية" أن دولة البحرين طلبت من السفير اللبناني لديها ميلاد نمّور مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أنّ قرارها جاء بعد سلسلة تصريحات مسيئة ومرفوضة صدرت عن مسؤولين لبنانيين.

ومع هذا، فقد نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الوزارة قولها إنّ "القرار بشأن الطلب من السفير اللبناني مغادرة البلاد، لا يمسّ باللبنانيين المقيمين في المملكة".

ويأتي هذا الإجراء البحريني بعد إعلان المملكة العربية، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان وليد البخاري للتشاور، في حين طلبت مغادرة سفير لبنان في المملكة فوزي كبارة وذلك خلال 48 ساعة القادمة.