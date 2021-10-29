لجنة عوائل شهداء تفجير المرفأ: مستمرون بمعركتنا المحقة حتى النهاية

عقدت "اللجنة التأسيسية لعوائل شهداء تفجير مرفإ بيروت"، مؤتمراً صحافياً في بيروت عند مدخل فندق "غولدن بلازا" - طريق المطار.وألقى رئيس اللجنة ابراهيم حطيط كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم باسم تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت كخطوة للتأكيد بأننا مستمرون في معركتنا المحقة حتى النهاية والوقوف في وجه محاولات تضييع القضية وتمييعها، لذلك ندعو أهالي كل شهداء المرفإ والجرحى والمتضررين إلى الالتحاق بهذا التجمع، وسيكون لنا جهد مشترك على هذا الصعيد للعمل معا من أجل استعادة الحقوق بعيدا من التسييس ومحاولات التمييع والاستثمار في قضيتنا الانسانية لتحقيق أهداف سياسية داخلية وخارجية لا علاقة لنا بها".وأضاف: "نحن مع محاسبة كل شخص يثبت تورطه كان من كان ولكن في حق وعدل فلا تستغل آلامنا لتوظيف سياسي"...وقال: "نحن يا حضرة القاضي بيطار سبق وأثبتنا على ادارتك الملف في بداية عملك وكنا إلى جانبك وننظر اليك بأمل كبير لكنك عن قصد أو غير قصد أدخلت القضية في دهاليز المصالح السياسية وتسببت بحصول انقسام عمودي بين مكونات الشعب اللبناني في ما كنا ننتظر ان تكون قضيتنا جامعة لكل اللبنانيين".وتابع: "نحن نرى اليوم كيف سالت دماء مواطنين أبرياء في الطيونة، فبدلا من أن نكون قضية واحدة جامعة أصبحنا قضايا متعدده، وإذا بقي الأمر على هذا الحال لا نعلم أين سينتهي بنا الحال"...وختم: "نعلن أننا في صدد تأسيس (هيئة اتهامية) من المحامين ورجال القانون تتولى الدفاع عن مصالح أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين وسيكون ملف شركات التأمين أحد أهدافها، ونطلب عبر هذا المنبر من كل محام ورجل قانون مناصر لقضيتنا، أن ينضم إلى هذه الهيئة والوقوف إلى جانبنا على هذا الصعيد. وكذلك نعلن النية لإنشاء جمعية قانونية تمثل أهالي شهداء انفجار المرفإ وجرحاه ومتضرريه إلى الالتحاق بها لأنها ستكون الإطار الرسمي الوحيد الذي يمثلنا".