لبنان

لجنة عوائل شهداء تفجير المرفأ: مستمرون بمعركتنا المحقة حتى النهاية

Lebanon 24
29-10-2021 | 16:53
A-
A+
Doc-P-880625-637711485925539953.jpg
Doc-P-880625-637711485925539953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت "اللجنة التأسيسية لعوائل شهداء تفجير مرفإ بيروت"، مؤتمراً صحافياً في بيروت عند مدخل فندق "غولدن بلازا" - طريق المطار.

وألقى رئيس اللجنة ابراهيم حطيط كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم باسم تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت كخطوة للتأكيد بأننا مستمرون في معركتنا المحقة حتى النهاية والوقوف في وجه محاولات تضييع القضية وتمييعها، لذلك ندعو أهالي كل شهداء المرفإ والجرحى والمتضررين إلى الالتحاق بهذا التجمع، وسيكون لنا جهد مشترك على هذا الصعيد للعمل معا من أجل استعادة الحقوق بعيدا من التسييس ومحاولات التمييع والاستثمار في قضيتنا الانسانية لتحقيق أهداف سياسية داخلية وخارجية لا علاقة لنا بها".

وأضاف: "نحن مع محاسبة كل شخص يثبت تورطه كان من كان ولكن في حق وعدل فلا تستغل آلامنا لتوظيف سياسي"...

وقال: "نحن يا حضرة القاضي بيطار سبق وأثبتنا على ادارتك الملف في بداية عملك وكنا إلى جانبك وننظر اليك بأمل كبير لكنك عن قصد أو غير قصد أدخلت القضية في دهاليز المصالح السياسية وتسببت بحصول انقسام عمودي بين مكونات الشعب اللبناني في ما كنا ننتظر ان تكون قضيتنا جامعة لكل اللبنانيين".

وتابع: "نحن نرى اليوم كيف سالت دماء مواطنين أبرياء في الطيونة، فبدلا من أن نكون قضية واحدة جامعة أصبحنا قضايا متعدده، وإذا بقي الأمر على هذا الحال لا نعلم أين سينتهي بنا الحال"...

وختم: "نعلن أننا في صدد تأسيس (هيئة اتهامية) من المحامين ورجال القانون تتولى الدفاع عن مصالح أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين وسيكون ملف شركات التأمين أحد أهدافها، ونطلب عبر هذا المنبر من كل محام ورجل قانون مناصر لقضيتنا، أن ينضم إلى هذه الهيئة والوقوف إلى جانبنا على هذا الصعيد. وكذلك نعلن النية لإنشاء جمعية قانونية تمثل أهالي شهداء انفجار المرفإ وجرحاه ومتضرريه إلى الالتحاق بها لأنها ستكون الإطار الرسمي الوحيد الذي يمثلنا".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:19 | 2021-10-29
15:27 | 2021-10-29
18:33 | 2021-10-29
17:58 | 2021-10-29
17:13 | 2021-10-29
17:11 | 2021-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website