لبنان

إتّصالات تمهيدية

Lebanon 24
29-10-2021 | 17:04
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سبقت اتصالات تمهيدية مع دولة كبرى، إعلان رئاسي عن طلب تزويدها لبنان بصور الأقمار الصناعية الملتقطة لديها، لإنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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انفجار

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