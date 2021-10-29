إتّصالات تمهيدية

سبقت اتصالات تمهيدية مع دولة كبرى، إعلان رئاسي عن طلب تزويدها لبنان بصور الأقمار الصناعية الملتقطة لديها، لإنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".