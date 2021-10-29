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Lebanon 24
29-10-2021 | 17:08
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يحرص حزب بارز على عدم إضعاف حليف له في الانتخابات إذا حصلت، وهذا ما سيؤكد عليه خلال الاجتماعات التي بدأت وستستمر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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