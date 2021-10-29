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لبنان
لغط
Lebanon 24
29-10-2021
|
17:11
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يدور لغط قوي حول ملاءة المصارف بالليرة اللبنانية، وعلامَ تستند في حجز أموال بالعملة الوطنية، أو إعادة توظيفها باستثمارات في الداخل والخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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