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لغط

Lebanon 24
29-10-2021 | 17:11
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يدور لغط قوي حول ملاءة المصارف بالليرة اللبنانية، وعلامَ تستند في حجز أموال بالعملة الوطنية، أو إعادة توظيفها باستثمارات في الداخل والخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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