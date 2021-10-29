لبنان

مولوي عبر "تويتر": نؤكد الحرص على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب

Lebanon 24
29-10-2021 | 18:33
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غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "إنطلاقاََ من ثوابت المصلحة الوطنية، نرفض إطلاقاََ أن يكون لبنان في عزلة عن الشرعية العربية، ونؤكد الحرص على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، ونجدد التأكيد على أمن وأمان السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وسلامتها من كلّ تعرّض لمجتمعاتها التي تسمو بالخير والعطاء الدائم للبنان".
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