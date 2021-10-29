التيار العوني بدأ تحضير الطعن بقانون الانتخاب ومخاوف من توترات امنية

بدأ التيار الوطني الحر التحضير للطعن بقانون الانتخاب، وفق ما أكدت مصادر التيار لـ"البناء" فيما نقلت" الانباء الاكترونية " عن مصادر أمنية تخوفها من حصول توترات أمنية بفعل التوترات السياسية، وهذا سيؤدي إلى تدهور أكبر ما قد يؤثر على استحقاق الانتخابات النيابية.وأشارت مصادر سياسية عبر "الأنباء" إلى أنّ، "الانتخابات تشكّل عنواناً جديداً لأزمةٍ سياسيةٍ مستجدة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً في ظل الاختلاف على تحديد موعد الانتخابات، واتّجاه تكتل لبنان القوي للطعن في قانون الانتخاب في محاولةٍ منه لتأجيل موعدها، وهو أمرٌ يعتبره نوابٌ آخرون أنّه مقدمة لتأجيل الانتخابات لفترة أطول، لأنّ التيّار لا يجد مصلحة في خوضها حالياً خوفاً من تراجعه. كذلك فإن الخلاف قابلٌ لأن يؤثّر على مسار عمل المجلس النيابي، وربما تعطيله بعد تعطيل مجلس الوزراء الذي سيبقى في عطلة قسرية إلى فترة طويلة وفق ما تفيد المؤشرات، إلّا إذا توافرت معالم جديدة لتسوية شاملة وكاملة يمكن أن تنقذ البلاد من أزمة مستفحلة".