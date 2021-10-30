عبدالله: المطلوب تحييد لبنان عن المحاور الدولية والاقليمية

المطلوب ليس فقط استقالة وزير الأعلام،
بل تحييد لبنان عن المحاور الدولية والاقليمية ،لكي لا ندفع ثمن صراعاتها، وكلفة تسوياتها ،فلبنان يعيش باعتداله وبانفتاحه على الجميع ، والحفاظ على العمق العربي للبنان هو جزء من هويته الواردة بوضوح في دستور الطائف .
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 30, 2021
المطلوب ليس فقط استقالة وزير الأعلام،
بل تحييد لبنان عن المحاور الدولية والاقليمية ،لكي لا ندفع ثمن صراعاتها، وكلفة تسوياتها ،فلبنان يعيش باعتداله وبانفتاحه على الجميع ، والحفاظ على العمق العربي للبنان هو جزء من هويته الواردة بوضوح في دستور الطائف .