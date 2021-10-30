عند البوابة الخضراء ...بلبل وطبل يزودانه بالمخدرات

كتب المحرّر القضائي:في معرض تحقيقٍ جارٍ مع المحكوم عليه حسن.ق لدى فصيلة درك البسطة، إعترف بتعاطيه حشيشة الكيف وحبوب الفراولة موضحاً أنه يشتريها من حيّ فرحات من المدعويَن "بلبل" و"طبل"، وقد عُثر بحوزته على خمس حبات ترامادول.وبالتوسّع في التحقيق معه لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، أفاد أنه يتعاطى حشيشة الكيف و"السيمو "والفراولة، وأنه يشتري الحشيشة والسيمو (دواء لمعالجة معرض السّعال، إلا أنه تحول الى مادة يدمن عليها بعض المتعاطين باعتبارها نوعاً من أنواع المهدّئات) من شخص ملقّب ببلبل يضع مسدساً على وسطه ويتواجد قرب البوابة الخضراء في حيّ فرحات وهو بحسب لهجته فلسطيني الجنسية، أما الفراولة فيشتريها من شخص ملقّب بالطبل يتواجد في المحلة عينها.وقد ثبُت للقائمين بالتحقيق أن بلبل هو المتّهم هيثم.ي المطلوب والمتواري عن الأنظار والمُلاحَق بقضايا ترويج المخدرات والإتجار بها.وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، تخلّف الأخير عن المثول فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية، فيما كرّر المحكوم عليه حسن.ق إعترافاته وأقواله الأولية.وتبيّن أن المتّهم هيثم.ي أُوقف إنفاذاً لمذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه، وجرى استجوابه تمهيدياً بتاريخ ٤/٣/٢٠٢١ فأنكر التهمة المُسندة اليه، مدلياً بأنه لا يعرف المحكوم عليه حسن.ق وأنه كان يتعاطى المخدرات ويشتريها من شخص سوري الجنسية في محلة بئر حسن وأن لقبه " أبو محمد" وهو لا يحمل هاتفاً خليوياً.وفي جلسة المحاكمة العلنية، جرى استجواب المتّهم هيثم.ي فأنكر التهمة المُسندة اليه، مدلياً بأنه ليس ملقباً ب"بلبل"، وأنه لا يبيع المخدرات بل كان يتعاطى حشيشة الكيف ويستحصل عليها من شخص سوري في محلة بئر حسن ملقّب ب "أبو ملاك"، وأنه لا يعرف المحكوم عليه حسن.ق ولا يعرف ما اذا كانت توجد بوابة خضراء اللون قرب مكان سكنه، وأنه لا يحمل هاتفاً خليوياً ولا دراجة نارية.هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتفاق بإعلان براءة المتّهم هيثم.ي من جناية المادة ١٢٥ مخدرات المُسندة اليه لعدم كفاية الدليل، وبإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر، وبإعتبار الحكم الغيابي الصادر بحقه ساقطاً.