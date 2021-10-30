في منطقة التل باصات خالية من الركاب والسبب؟

تشهد منطفة التل ومحيطها تواجد للباصات والفانات بشكل كثيف لكنها خالية من الركاب.ويؤشر ذلك الى ان عدداً كبيراً من ابناء مدينة طرابلس والشمال قد تخلوا عن وظائفهم في منطقة بيروت، نتيجة ارتفاع اجرة الراكب، التي باتت تشكل اكثر من نصف راتبهم الشهري.