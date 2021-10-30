الأسمر: الى متى هذا التطاول على حقوق المواطن الأساسية وأهمها الرغيف؟

علق رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر على ما يُتداول حول رفع سعر الرغيف، قائلا : "بعدما وصلت الأمور الى انقطاع الناس قسراً عن تناول اللحوم الحمراء والبيضاء والفاكهة والإبقاء على الحد الأدنى من الألبان والأجبان والبيض للاستمرار على قيد الحياة، بعد كلّ ذلك، وغيره من عجز عن دواء واستشفاء ونقل وانتقال ها هي ربطة الخبز مجدداً أمام التهديد برفع سعرها بعدما وصلت إلى ما لا طاقة للعائلة الفقيرة والمتوسطة من الوصول إليها،كمثل بيع الخبز من دون أكياس النايلون ممّا يعرّض هذه السلعة إلى المخاطر الصحية أو دمج ربطتين لتوفير كلفة النايلون والاستمرار بكيّ الناس وخصوصاً العمال والمهمشين منهم والعاطلون عن العمل وذوي الدخل المحدود ورفع سعر الربطة بحيث تصبح بعيدة المنال عن أياديهم".وأضاف الأسمر في بيان له أن "كلّ هذا سيؤدّي حتماً الى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ومزيد من الضغط على المواطنين وسيترجم توترات وفلتان وسرقات"، متسائلا : "إلى متى هذا التطاول على حقوق المواطن الأساسية وأهمها الرغيف؟ الى متى عدم القدرة على المعالجة؟ الى متى رفع الدعم العشوائي عن السلع وخاصةً المحروقات بدون خطط بديلة؟".