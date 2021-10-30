لبنان

الجامعة العربية قلقة.. نثق باتخاذ عون وميقاتي إجراءات لوقف تدهور العلاقات مع الخليج

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:29
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أعربت الجامعة العربية عن قلقها جراء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية، مشبرة إلى ان أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كان ينبغي أن تعالج لبنانيا بشكل مختلف .

 

واعتبرت الجامعة العربية في بيان ان معالجة لبنان لأزمة تصريحات وزير الإعلام أدت لتفاقم الأزمة، لافتة إلى وجود أطراف لديها مصلحة بتفكيك علاقات لبنان بالدول العربية.

 

وناشدت الجامعة العربية دول الخليج إعادة النظر في إجراءاتها لتفادي التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني.

 

وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عن ثقته أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي سيتخذان الخطوات اللازمة لإنهاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية.

 

وكانت السعودية أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان، وطلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة.

 

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أمس أن السلطات طلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة.

 

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