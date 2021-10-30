بقرادونيان: خروجنا من تكتل "لبنان القوي" غير مطروح حالياً

استبعد الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان "أن تقدم الحكومة على الاستقالة نظرا الى حنكة الرئيس نجيب ميقاتي في تدوير الزوايا"، لكنه قال إن "الأزمة اليوم كبيرة وميقاتي قد يطلب مساعدة فرنسا للتوسط مع المملكة العربية السعودية"، مشيرا الى انه "باستطاعة الرئيس ميقاتي ان يتوجّه الى بعبدا ويبلّغ رئيس الجمهورية طلب إقالة قرداحي".وطرح في حديث الى "صوت كل لبنان"، علامات استفهام حول حقيقة الرضى على تشكيلة الحكومة التي باتت في الأسابيع الأخيرة بمثابة حكومة تصريف أعمال، كما تساءل "عن توقيت إعادة بثّ مقابلة وزير الإعلام جورج قرداحي".وقال بقرادونيان: "يبدو ان المطلوب اليوم ليس فقط استقالة قرداحي بل استقالة الحكومة بالكامل".ورأى ان "الموقف السعودي ليس بجديد لجهة رفض أي حكومة يشارك فيها حزب الله مباشرة او أي من خلال شخصية مقربة منه في وقت لا تتوانى هذه الشخصيات عن شتم المملكة فما الذي ننتظره منها؟".بقرادونيان الذي تحدث عن "خيبة أمل كبرى على مستوى الشعب اللبناني في عهد الرئيس ميشال عون"، أكد ان "ذلك لا يعني أي تبدّل في موقف الطاشناق من تكتل لبنان القوي وحاليا موضوع خروجنا من التكتل غير مطروح".