لبنان

وزارتا الاقتصاد والبيئة: معالجة الحبوب في مرفأ بيروت تبدأ قبل منتصف تشرين الثاني

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:39
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أشارت وزارتا الاقتصاد والبيئة، إلى أنه "توضيحاً لما يتم تداوله في بعض الصحف والإعلام عن موضوع الحبوب الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب 2020، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة تعملان منذ 20 ايلول 2021 عند نيل الحكومة الثقة لاحتواء المشاكل المرتبطة بتخمير هذه الحبوب نتيجة الامطار والتي تُركت لأكثر من عام".

ولفتت الوزارتين، في بيان، إلى أن "الوزيرين أمين سلام وناصر ياسين شكّلا لجنة مشتركة لدراسة الحلول المقترحة ومتابعة الموضوع مع الشركة الملتزمة تنفيذ المشروع، لاعادة تدوير الحبوب Recygroup والمموّلة من من الحكومة الفرنسية".

وشددت على "إن الوزارتين المعنيتين توضحان أن الدراسات اللازمة لنقل الحبوب ومعالجتها إنتهت وهي الآن بصدد التنفيذ، على أن تبدأ المعالجة قبل منتصف شهر تشرين الثاني"، مؤكدةً أن "عملية المعالجة مطابقة للمعايير البيئية العالمية والوطنية".

وإن الاولوية هي الاستفادة من الحبوب في التخمير وتحويلها إلى "كومبوست" ويلي ذلك إستخدام قسم منها للكبس لاستعماله كحطب أو كوقود بديل. وقد أجريت التحاليل المخبرية على هذه التجارب وأثبتت النتائج سلامة هذه الحلول".
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