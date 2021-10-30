لبنان

عملية نوعية لـ"شعبة المعلومات"..توقيف مروج مخدرات واثنين من زبائنه!

Lebanon 24
30-10-2021 | 03:57
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــةالبـــــلاغ التــــالـي:توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق ضمن محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هويته بالإضافة الى هوية اثنين من زبائنه، وهم:

ج. ر. (مواليد عام 1971، لبناني) المروج

خ. و. (مواليد عام 1974، لبناني)

ر. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيف المروج في محلة الرملة البيضاء على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو"، والثاني في محلة برج حمود على متن دراجة آلية والثالث في محلة الجديدة.

بتفتيش الاول ضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف خليوي.

بالتحقيق معهم، اعترف الاول بقيامه بترويج المخدرات منذ حوالي الشهرين وانه ينشط في مناطق: الكرنتينا، الدورة، سد البوشرية والمدينة الصناعية، كما اعترف الثاني والثالث بتعاطي مادة الكوكايين والاستحصال عليها من المروّج (ج. ر.).

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
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