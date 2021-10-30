قبلان: خنق لبنان ليس مصلحة عربية أو خليجية بل مصلحة إسرائيلية - أميركية

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة للسعودية بكل صدق ومحبة ونصيحة قائلاً: "المنطقة ممزقة والعرب في قلب العاصفة، والمزيد من التمزيق يعني مزيداً من الكابوس الذي يطحن العرب، والرياض كانت جزءًا من الحلول اللبنانية فلا نريدها خصماً للبنان. ونحن شيعة لبنان وقواه الوطنية نصرّ على سعودية بحجم (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ) والاعتصام جمع وشراكة وعون ودرء فتنة وتوحيد صف ومنع خصومة على مستوى الأمة بعربيّها وعجميّها، وما زالت واشنطن تمزّق روابطها، وما نريده هو سعودية بحجم (أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)".وبخصوص حزب الله والإرهاب، أضاف "حزب الله كابوس الله على الإرهاب التكفيري والصهيوني، وهذا لا يحتاج بينة ولا شهادة"، معتبرا أن "خنق لبنان، خنق للرياض وبقية عواصم العرب، ومن ضيّع أخاه ذبح نفسه بلا سكين، والطريق إلى بيروت لا تمرّ بطهران، لكن تمرّ بإطفاء نيران الأخوة التي مزّقتها الحروب وجعلتها متاريس، وخنق لبنان ليس مصلحة عربية أو خليجية، بل مصلحة إسرائيلية - أميركية". وشدد على أن "عزل لبنان نقمة لا رحمة، إلا أنه لن يكسر لبنان، ولن يزيد العرب إلا ضعفاً وهواناً، والله من وراء القصد".