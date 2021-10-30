لبنان

آخر تطورات مخيم عين الحلوة.. انتشار مسلح وإطلاق نار كثيف (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2021 | 04:54
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يسيطرُ التوتر في هذه الأثناء على مخيم عين الحلوة في صيدا، إذ جرى تسجيل إطلاق نارٍ كثيف داخله وتحديداً في حي الطوارئ، ما أسفر عن إصابة الفتى "خ.ن" في كتفه. 
 
وتأتي التطورات الأخيرة في المخيم على خلفية مقتل المدعو حسن أبو دبوس داخل محله في حي الطوارئ قرب تجمّع المدارس.
 
وبسبب تدهور الأوضاع، نزح الكثير من الأهالي إلى خارج المخيم وذلك وذلك ترقب وحذر كبير، في حين سُجّل انتشار مسلح كثيف لعناصر جماعة "جند الشام".
 
وحالياً، تجري اتصالات فلسطينية لاحتواء الوضع ومنع تدهوره، كما أن التواصل مع جماعة "جند الشام" مستمر لسحب المسلحين باعتبار أنّ القتيل أبو دبوس ينتمي إليها. 
 
وفي السياق، أكّد قائد القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، العقيد عبد الهادي الاسدي، أنّ "الحذر الشديد يخيم على عن الحلوة"، موضحاً أن اتصالات على كافة المستويات تجري لتطويق ذيول مقتل حسن ابو دبوس، مؤكداً أن "الهيئة العمل المشترك" الفلسطيني – القيادة السياسية الموحدة في منطقة صيدا ستعقد اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم للوقوف على التفاصيل واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التوتر".
 
 

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