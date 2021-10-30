لبنان

طقس لبنان للأيام المقبلة.. إليكم التفاصيل عن الحرارة والأمطار

Lebanon 24
30-10-2021 | 04:54
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يؤثر على لبنان، طقس متقلب بين صحو واحتمال خفيف لامطار محلية، يستمر لغاية ظهر الثلاثاء، فيما درجات الحرارة تكون ضمن معدلاتها الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
 
1- الحرارة ساحلاً بين 19  و 27 درجة بقاعا بين 10 و 25 درجة وعلى الـ 1000 م بين 12 و 22 درجة.
2- الجو: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع احتمال خفيف لامطار محلية من حين لآخر
3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة 20 -30 كم/س
4- الرطوبة السطحية ساحلا 60 - 80%
5- الضغط الجوي 1017 hpa
6- الرؤية متوسطة
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي: 

الأحد: طقس مستقر نسبياً نهارا ليتحول الى متقلب ليلاً ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين 19 و 26 درجة، من 12 الى 23 درجة بقاعا ومن 12 الى 20 درجة على الـ1000 متر فيما الجو غائم جزئياً والرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30 كم/س.

الإثنين: طقس متقلب مع احتمال امطار محلية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين 19 و 26 درجة، من 12 الى 23 درجة بقاعا ومن 12 الى 20 درجة على الـ1000 متر، فيما الجو غائم جزئياً والرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30 كم/س.
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