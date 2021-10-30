لبنان

بحضور أميركي.. خلية الأزمة تجتمع في "الخارجية" لـ"رأب الصدع" مع الخليج

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:21
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بدأت خلية الأزمة الوزارية المخصصة لمتابعة الأزمة المستجدة مع السعودية ودول الخليج، اجتماعاتها، صباح اليوم، في وزارة الخارجية. 
وضمّت هذه اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، كلاً من وزير التربية عباس الحلبي، وزير الداخلية بسام المولوي، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير المالية يوسف الخليل، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
إلى ذلك، أفيد بأنّ القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز انضم إلى اجتماع خلية الازمة لمدة نصف ساعة، ثم غادر مقرّ وزارة الخارجية.
وكان بوحبيب أعلن في بيان له مساء أمس، أنه "بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموجود حالياً في زيارة عمل خارج البلاد، ونظراً للتطورات الأخيرة المتسارعة، سيتولى من بيروت، بالتنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إدارة خلية مهمتها الاساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد، "لأننا مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة".
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