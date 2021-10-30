فرنجية: قرداحي ظلم وأرفض استقالته

تمنى رئيس تيار المرده سليمان فرنجية "الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية" مشيرًا إلى أنه "خلال السنوات ال ١٥ الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية وهذا ليس انطلاقاً من التزلف الذي يمارسه البعض بل انطلاقاً من قناعاتنا".
وقال فرنجية من بكركي تعليقًا على كلام وزير الإعلام جورج قرداحي: "جورج قرداحي أعطى رأيه قبل أن يكون وزيراً وقبل أن يعلم بتوزيره.. ونحن نعيش في بلد حر"، قائلًا إنه "عرض علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي إلا أنني رفضت فهو لم يرتكب أي خطأ".
وأضاف: "لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت"، قائلًا: "أقف مع قرداحي في أي قرار يتخذه.. وضميري لا يسمح لي أن أطلب منه ذلك فيما لم يرتكب أي خطأ".
وأكد فرنجية أنه "لا نبحث عن ربح وخسارة بل نريد الحفاظ على كرامتنا"، مشيرًا إلى أنه "لا نضمر إلا الخير والإجابية تجاه الرياض".
وشدد على أنه "إذا استقالت الحكومة لن نكون قادرين على تشكيل حكومة قبل نهاية العهد"، قائلًا: "قرداحي ظُلم وأنا معه".
وأضاف: "لا أريد أي مكاسب من كل ما يجري ولن أقبل تقديم جورج قرداحي فدية.. وهل جورج قرداحي عذر أو سبب؟"
وقال فرنجية: "إذا استقال قرداحي أو أُقيل لن نسمي خلفاً له".