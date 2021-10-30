فرنجية: قرداحي ظلم وأرفض استقالته

تمنى رئيس تيار المرده سليمان فرنجية "الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية" مشيرًا إلى أنه "خلال السنوات ال ١٥ الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية وهذا ليس انطلاقاً من التزلف الذي يمارسه البعض بل انطلاقاً من قناعاتنا".

وقال فرنجية من بكركي تعليقًا على كلام وزير الإعلام جورج قرداحي: "جورج قرداحي أعطى رأيه قبل أن يكون وزيراً وقبل أن يعلم بتوزيره.. ونحن نعيش في بلد حر"، قائلًا إنه "عرض علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي إلا أنني رفضت فهو لم يرتكب أي خطأ".

وأضاف: "لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت"، قائلًا: "أقف مع قرداحي في أي قرار يتخذه.. وضميري لا يسمح لي أن أطلب منه ذلك فيما لم يرتكب أي خطأ".

وأكد فرنجية أنه "لا نبحث عن ربح وخسارة بل نريد الحفاظ على كرامتنا"، مشيرًا إلى أنه "لا نضمر إلا الخير والإجابية تجاه الرياض".