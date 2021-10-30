ما صحة تعرض مركبين للغرق بعد مغادرتهما شواطئ طرابلس؟

تداولت عدد من الصفحات و المواقع الإخبارية خبرًا مفاده تعرض مركبين للغرق غادرا شواطئ طرابلس باتجاه الأراضي التركية واليونانية.وأفادت مصادر رسمية لـ"لبنان 24" أن لا صحة للخبر عن مغادرة مركب من طرابلس باتجاه الأراضي التركية فيما لا تفاصيل إضافية عن مكان وجهته.أما المركب الذي غادر باتجاه اليونان عرف أنه قد دخل المياه الإقليميه اليونانية وكل الركاب الذين على متنه هم بصحة جيدة بانتظار ورود معلومات اضافية.