بعد السعودية والبحرين.. الكويت تطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في لبنان عبد العال القناعي، في حين طلبت من السفير اللبناني في الكويت هادي هاشم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ويأتي القرار الكويتي بعد خطوة سعودية وأخرى بحرينية في الإطار نفسه، وذلك وسط أزمة دبلوماسية حادة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.



وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنّ "قرار الكويت حول لبنان جاء بسبب بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين"، وأضافت: "لبنان لم يعالج المواقف المرفوضة والمستهجنة من مسؤوليه ضد السعودية ومجلس التعاون الخليجي".



ولفتت الوزارة أيضاً إلى أن القرار بشأن لبنان جاء استناداً إلى العلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في الكويت وعدمِ المساس بهم.