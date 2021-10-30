بسبب إقامة حفل.. يُمنع مرور السير غداً على هذه الطرقات

صدر عن المديريـة العامة لقـوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقـات العامة بلاغ جاء فيه: "عطفاً على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيقام بتاريخ 31/10/2021 حفل في شارع المقدسي -الحمراء، لذلك سيتم منع مرور السير اعتباراً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 24.00 من التاريخ ذاته، من تقاطع المقدسي -شارع أنطوان الجميل إلى تقاطع المقدسي -مهاتما غاندي".وطلبت المديرية من المواطنين، "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".