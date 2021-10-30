لبنان

أرسلان: ندعو السعودية والعرب إلى إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:39
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غرد رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان عبر تويتر قائلًا: "نتمسّك بالعلاقة التاريخية الخاصة التي تربطنا بالمملكة العربية السعودية منذ أيّام الملك الراحل عبد العزيز وصولاً إلى الملك سلمان وبعلاقة لبنان بمحيطه العربي ونؤكّد حرصنا على تطوير هذه العلاقة وتمتينها خصوصاً أنّ الذي حصل لا يرقى إلى مستوى تعكير هذه العلاقة، ومن هذا المنطلق ندعو الأخوة في المملكة بشكل خاص والعرب بشكل عام إلى إعادة النظر في الاجراءات التي اتخذت حيث أننا نودّ أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع محيطنا العربي".
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