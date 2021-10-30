لبنان

توقيف أشخاص في بلدة يونين وطاريا - البقاع بسبب هذه التهم

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:46
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 30 /10 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات كلاً من (م.ح)، (ع.ص) و(م.ص) في بلدة يونين – البقاع، خلال عملية دهم منازل عدد من المطلوبين بجرائم إطلاق نار وسرقة بقوة السلاح وتهديد بالقتل، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
كما أوقفت دورية أخرى المواطن (ف.ح) في بلدة طاريا – البقاع، لتعاطيه المخدرات ولقيامه بتأليف عصابة تقوم بعمليات سرقة وسلب بقوة السلاح لصالح المطلوب (ب.م) وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.
سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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