لبنان

في طرابلس...أطلقوا النار عليه أثناء تواجده على دراجته النارية

Lebanon 24
30-10-2021 | 07:50
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تعرض المدعو "س.ر" لإطلاق نار أثناء تواجده على دراجته النارية في محلة جسر أبو علي - طرابلس، من قبل مجهولين يستقلون سيارة من نوع بي أم هم من مما أدى إلى إصابته في قدميه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأثناء فرار مطلقي النار قام من كان برفقة المصاب على متن الدراجة بإطلاق النار باتجاه السيارة التي توارت عن الأنظار، فيما تم نقل الجريح إلى أحد مستشفيات طرابلس للعلاج.
 
ولم تعرف أسباب إطلاق النار.
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