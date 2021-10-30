بهية الحريري تتابع مطالب لجنة متعاقدي الثانوي

التقت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون وفدًا من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الثانوي -مختلف التسميات ضم " منتهى فواز ومحمد فايد ومحمد الشحيمي وسهى فواز " بحضور سارة سنجر .وعرض الوفد مع النائب الحريري مطالب متعاقدي الثانوي – مختلف التسميات وسلموها مذكرة بها ، وتبلغوا منها ان "معظم المطالب المرفوعة وضعت على سكة الحلول ضمن الإمكانيات المتوافرة، لأن ما يهمنا بالنهاية هو انتظام العام الدراسي لما فيه مصلحة الطلاب ، والأساس في هذا الانتظام هو تلبية احتياجات المدارس والتعليم واستقرار وضع المعلم في آن ، وهو ما نعمل عليه كلجنة تربية بالتعاون مع الوزارة وكل الأطر ذات العلاقة سواء بالمؤسسات التعليمية او بالمعلمين ".بيان لجنة متعاقدي الثانوي – مختلف التسمياتواثر اللقاء، أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الثانوي -مختلف التسميات بياناً اشارت فيه الى ان الوفد ناقش مع النائب الحريري المواضيع التالية :1- رفع أجر الساعة، حيث استغرب الوفد التأخير المريب من قبل وزارة المالية مطالبين بقرار واضح وسريع يحدد فيه قيمة أجر الساعة بما يراعي ارتفاع الاسعار الحاصل و كلفة النقل على الاساتذة المتعاقدين.2- العقد الكامل للعام الدراسي الحالي في ظل ما نعانيه من اضرابات وعطل قسرية لا ذنب لنا فيها، حيث أكّدت أنها ستتابع الموضوع وفقاً لمسار بداية العام الدراسي.3- بدل النقل، أكّدت النائب الحريري ان الدراسة موجودة في وزارة المالية بانتظار الردّ و في حال كان الرد إيجابياً سيتم العمل على استصدار مرسوم وليس قانون اختصاراً للوقت.4- وتبلغ الوفد من الحريري ان قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالمتعاقدين تم الإنتهاء منه وتوقعت إقراره في أقرب جلسة لمجلس النواب.5- شمول المتعاقدين بالمساعدة الاجتماعية أسوة ً بباقي الزملاء في القطاع العام، وذلك فور إقرارها من قبل وزارة المالية.