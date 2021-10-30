في أبي سمراء...سرقة للزيتون بطريقة مبتكرة

يقوم عدد من الأشخاص المجهولون بالدخول إلى عدد من الأراضي في زيتون أبي سمراء - طرابلس حيث يقومون بسرقة الزيتون بطريقة مبتكرة بعد رش الأشجار بعبوات "السبراي" بحجة أن صاحب الأرض كلفهم بحصاد محصول الزيتون معرفين عن أنفسهم على أنهم نواطير.وأفاد شهود عيان وعدد من اصحاب الاراضي في المنطقة أن هذه الظاهرة تتكرر كثيراً، مناشدين القوى الأمنية أن تتعقب هؤلاء الأشخاص وتوقفهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.